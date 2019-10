Huck quer dialogar com Dino

Equipe BR Político

Único eventual candidato de centro à Presidência a focar em desigualdade social, sendo até enquadrado como “liberal progressista”, o empresário Luciano Huck quer se aproximar também de nomes da esquerda. Um deles é Flávio Dino (PCdoB-MA), governador do Maranhão, informa o Valor. Segundo o conselheiro político dele, Paulo Hartung, a ideia é levá-lo ao Rio, na Casa das Garças, para conversar com o apresentador de TV. Resta saber se o apresentador vai desprezar, ou ser desprezado, nomes do maior partido de esquerda, o PT.

Huck também faz o mesmo movimento em relações a políticos do chamado Centrão. No entanto, o entorno dele está atento aos oportunistas. “É ele se aproximando ou é o DEM e o PSDB que se aproximam dele?”, questionou Leandro Machado, co-fundador do Agora, à publicação.