Huck recruta candidatos

O link do do site do @RenovaBR estava errado, é https://t.co/QRtWNkuw2D agora sim; seja o candidato a Vereador ou Prefeito que vc gostaria de votar, inscreva-se para a nova turma do “Renova Cidades”. Não importa sua ideologia, importa seu compromisso ético e c/ a democracia.

— Luciano Huck (@LucianoHuck) January 19, 2020