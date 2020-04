Huck: ‘Saída de Moro gera enorme frustração’

O apresentador Luciano Huck, candidato em potencial à Presidência, lamentou nesta sexta-feira, 24, a demissão de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. O global manifestou preocupação com o futuro do combate à corrupção no País.

“A saída de Moro gera uma enorme frustração. Tudo indica que as mudanças tão defendidas pela população ficam adiadas. Em especial a agenda anticorrupção e o combate firme ao crime organizado e às milícias”, escreveu Huck no Twitter.

Em uma segunda mensagem, apresentador completou: “Além disso, o Brasil deveria estar focado agora na superação desta pandemia. Gastar tempo com polticagem, e ainda pior com interesses pessoais e não coletivos é desperdiçar oportunidades preciosas de salvar vidas”, disse.