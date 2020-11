O apresentador Luciano Huck, cotado como possível candidato à Presidência da República em 2022, votou neste domingo no Rio de Janeiro e declarou voto em Eduardo Paes (DEM) contra Marcelo Crivella (Republicanos). Entretanto, evitou falar sobre a eleição presidencial e as conversas que teve com Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Sérgio Moro. “Eu votei no Eduardo Paes. Acho que a cidade está precisando desesperadamente de uma arrumação geral”, disse. “2022 está muito longe ainda”, completou.