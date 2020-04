Human Rights cita ‘irresponsabilidade’ de Bolsonaro

A organização internacional Human Rights Watch afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado os brasileiros em grave perigo ao incitá-los a não seguir o distanciamento social e outras medidas para conter a transmissão da covid-19, implementadas por governadores no país inteiro e recomendadas por seu próprio Ministério da Saúde. O chefe do Planalto também age de forma irresponsável disseminando informações equivocadas sobre a pandemia, segundo a HRW.

De acordo com o diretor da Divisão das Américas, Miguel Vivanco, Bolsonaro tem sabotado os esforços dos governadores e do seu próprio Ministério da Saúde e não tem oferecido acesso a informações precisas, baseadas em evidências, e essenciais para proteger sua saúde as pessoas. O HRW lembra que Bolsonaro tentou, em janeiro de 2019, restringir o acesso à informação por meio de um decreto que ampliava o poder de funcionários públicos para classificar informações como sigilosas, o qual foi rejeitado pelo Congresso Nacional.