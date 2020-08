Humberto: ‘Bolsonaro está do lado do vírus, sempre esteve’

O senador Humberto Costa (PT-PE) reagiu fortemente às declarações de Jair Bolsonaro durante sua viagem oficial a Bagé, realizada ontem. Na ocasião, Bolsonaro minimizou, mais uma vez, os riscos do coronavírus. “Eu sabia que um dia ia pegar. Infelizmente, acho que quase todos vocês vão pegar um dia. Tem medo do quê? Enfrenta!”, declarou o presidente.

“Entre tantas atrocidades ditas por Bolsonaro, esta foi a mais cruel. Tivemos outros posicionamentos mais irresponsáveis, mas sem dúvidas, com 91.607 mortos, essa fala é de uma crueldade digna dele. Bolsonaro está do lado do vírus, sempre esteve”, criticou o senador petista.