Ibaneis decreta estado de calamidade pública no DF

Após chegar a flexibilizar as medidas de isolamento social, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), declarou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus em decreto publicado no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, 29.

Com 44.905 casos confirmados da covid-19 e 548 mortes, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, 28, o Distrito Federal está com uma alta taxa de ocupação de leitos hospitalares. Segundo a atualização mais recente do próprio governo local, a taxa de ocupação das UTIs na rede pública do Distrito Federal está em 85% – dos 345 leitos disponíveis, 294 estavam ocupados ou reservados na noite de domingo.

Ao declarar estado de calamidade pública, o governo está admitindo precisa de medidas de apoio da União, como a liberação de mais recursos públicos. O próximo passo agora deve ser o reconhecimento, pelo governo federal do Estado de calamidade pública do DF.