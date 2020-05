Ibaneis decreta reabertura de parque e igrejas no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou no sábado, 30, a reabertura de igrejas e parques a partir do dia 3 de junho. A ordem é condicionada a regras sanitárias e de distanciamento social.

Ao autorizar a retomada das celebrações em igrejas, o governador estipulou uma série de normas condicionantes ao funcionamento: Os locais devem respeitar o afastamento mínimo de um metro e meio de uma pessoa para outra; idosos e crianças menores de 12 anos ficam proibidas de participar; o uso de máscara é obrigatório e a temperatura dos fiéis terá de ser medida na entrada. O decreto permite ainda a realização dos eventos religiosos nos estacionamentos, com os fiéis dentro dos carros. Os eventos poderão ser realizados em locais com capacidade para mais de 200 pessoas, desde que sejam disponibilizados na entrada produtos para higienização de mãos e calçados.

O decreto determina também a reabertura de 18 parques, entre eles o maior de Brasília, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek. Nesses locais, não será permitido comércio e os equipamentos de ginástica, bebedouros e banheiros ficam interditados.

Ao longo da última semana, o governo já havia flexibilizado as medidas de restrição do funcionamento do comércio local e editou um decreto liberando a retomada de novos serviços na capital federal, incluindo a abertura de shoppings centers.

1

Direto ao Pon