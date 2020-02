Ibaneis diz que ‘desafio’ de Bolsonaro ‘prejudicou’ governadores

Equipe BR Político

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, reclamou nesta terça-feira, 11, sobre os danos causados à imagem dos governadores após falas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a redução do ICMS sobre os combustíveis. Segundo ele, o “desafio” feito pelo presidente “prejudicou a atuação dos governadores”. Ele disse ainda que os governadores vão cobrar o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre os comentários feitos por Bolsonaro na última semana sobre “zerar” impostos.

Para o governador do Distrito Federal, Bolsonaro deveria ter consultado a sua equipe econômica antes de ter lançado o desafio, que Ibaneis chamou de “criminoso”. Ibaneis está presente no Fórum de Governadores, em Brasília. “O desafio sobre combustíveis prejudicou a atuação dos governadores, que sofreram ataques uma mídia de bastidores que está na internet, alimentada pelos filhos do presidente”, afirmou. “Tenho carisma por Bolsonaro, mas o tema dos combustíveis precisa de responsabilidade”, disse.

Representantes dos 27 Estados estão presentes hoje na reunião, incluindo 23 governadores. “A convite do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o ministro Guedes está vindo para discutir a questão dos combustíveis. Os governadores estão preocupados com maneira a irresponsável como Bolsonaro tratou da questão. O presidente quis colocar governadores contra a sociedade”, disse o governador.