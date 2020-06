Ibaneis diz que PM sabia de ataque ao STF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que a Polícia Militar sabia do risco de ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF) no sábado, 13, e que, ainda assim, não atuou para impedi-lo.

Essa é a justificativa para a exoneração do subcomandante da polícia, Sérgio Luiz Ferreira de Souza, no último domingo, 14. “No Distrito Federal, aonde eles acamparem (o grupo bolsonarista “300 pelo Brasil“), eu tiro. Aqui eles não ficam”, afirmou em entrevista à Folha. Na conversa, o governador chegou a tirar o celular da mão da repórter e dizer que era para ela apagar a entrevista. Na sequência, Ibaneis devolveu o celular e seguiu para uma agenda. Quando acabou, o governador chamou a reportagem, pediu desculpas, e a conversa foi retomada.

“Acho (que houve inanição da PM), tanto que exonerei o subcomandante. Porque se ele já tinha informações de que iria acontecer aquilo, eles deveriam ter proibido que esses meliantes estivessem lá. No momento da desmobilização do acampamento, ele sabia que isso ia acontecer. Por isso o subcomandante foi exonerado”, disse.

O governador disse que mandou fechar a Esplanada no domingo porque, ao desmontar o acampamento do grupo no sábado, soube que havia um plano para atacar o Supremo. Ontem, Ibaneis voltou a fechar a Esplanada dos Ministérios até a noite desta quarta-feira, 17, após identificar novas ameaças.

“Tivemos as informações de que no tal acampamento dos 300 estava sendo preparado com armamentos, com outros tipos de munições, um ataque a instituições da República, como de fato ocorreu no sábado no Supremo. Por isso, o fechamento. O que estava se colocando ali era um ataque muito claro aos Poderes da República, em especial ao STF, por isso a decisão de fechamento”, afirmou.