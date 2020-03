Ibaneis estende isolamento, mas avisa: ‘Não tem último dia de querentena’

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou nesta terça, 31, que vai decretar extensão do isolamento social até o dia 13 de abril. A quarentena terminaria, em tese, no próximo dia 5. “Não tem último dia de quarentena. O último dia será quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) disser que isso acabou, que teremos tratamento e que pudermos sair com segurança”, disse Ibaneis. “A gente tem que ir fazendo isso aos poucos, liberando alguns setores que possam voltar ao trabalho, com menos impacto e que ajudem a população. Só isso.”

Na última semana, o governo do DF liberou a abertura de correspondentes bancários e lotéricas, que atendem muitas pessoas que recebem benefícios sociais, diz o Broadcast Político. Ibaneis está analisando alguns setores específicos, como oficinas mecânicas, que não têm aglomerações. “Estamos analisando casa a caso. Vamos cobrar compromissos de higienização, mas tudo está sendo avaliado.”