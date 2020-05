O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), passa bem, após ter sido submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira, 26. Ontem ele foi internado no Hospital DF Star para exames após sentir “dor abdominal aguda”.

Segundo nota do Palácio do Buriti, a operação ocorreu ao longo da madrugada. Por volta das 3h, após a cirurgia, o governador foi levado para a UTI pós-operatória do hospital. Ele passa bem, segundo assessores.