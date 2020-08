Ibaneis suspende volta às aulas no DF

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), suspendeu, nesta quarta-feira, 19, o retorno das aulas em escolas públicas por tempo indeterminado por conta da pandemia do novo coronavírus. A previsão era de que as instituições voltassem a receber os estudantes a partir 31 de agosto.

Já as aulas em colégios privados estão suspensas por decisão da Justiça. O governo local havia autorizado o retorno a partir do dia 27 de julho.

Atualmente, o Distrito Federal registra 140.170 casos confirmados e 2.097 mortos em decorrência do novo coronavírus, segundo boletim de terça-feira, 18, do Ministério da Saúde.

O movimento de Ibaneis não é único. Ontem, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), também recuou e adiou por tempo indeterminado o retorno das aulas presenciais em escolas públicas e privadas na capital paulista, prevista para 8 de setembro. Não há nova data definida para esta retomada.

Nesta semana, pesquisa Datafolha revelou que para 79% da população, reabertura de escolas vai agravar a pandemia.