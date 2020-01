IBC-Br registra alta de 0,18% em novembro

Equipe BR Político

Dados da economia brasileira sobre o final do ano de 2019 registraram mais um resultado positivo nesta semana. De acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta quinta-feira, 16, o nível de atividade da economia registrou crescimento 0,18% em novembro, na comparação com o mês anterior. O indicador é considerado um termômetro do Banco Central para o PIB.

O índice de atividade calculado pelo BC passou de 139,49 pontos para 139,74 pontos na série dessazonalizada de outubro para novembro. Foi a quarta elevação mensal consecutiva. Este é o maior patamar para o IBC-Br com ajuste desde junho de 2015 (139,87 pontos).