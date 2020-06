IBGE: Desemprego aumenta e atinge 12,7 milhões

A taxa de desemprego aumentou no País e chegou a 12,9% no trimestre entre março e maio deste ano, atingindo 12,7 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 30, e fazem parte da Pnad Contínua, do IBGE.

Em apenas três meses, 368 mil novas pessoas aumentaram as estatísticas do desemprego no País. O levantamento mostra parte dos efeitos da crise econômica causada pelo novo coronavírus no mercado de trabalho brasileiro.

A taxa de desocupação ficou em 12,9% frente a 12,3% no mesmo período de 2019. No trimestre imediatamente anterior, compreendido entre dezembro e fevereiro, a taxa era de 11,6%.