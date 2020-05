IBGE: Desemprego aumenta em 12 Estados no 1º tri

A taxa de desemprego no primeiro trimestre aumentou em 12 Estados e se manteve estável nos demais, na comparação com o quarto trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE, nesta sexta-feira, 15, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

Em 15 unidades da federação, o desemprego superou a média nacional, de 12,2%. O País tinha 12,9 milhões de pessoas sem trabalho no primeiro trimestre.

As maiores taxas foram observadas na Bahia (18,7%), Amapá (17,2%), Alagoas e Roraima (16,5%), enquanto as menores em Santa Catarina (5,7%), Mato Grosso do Sul (7,6%) e Paraná (7,9%). As maiores altas no desemprego foram no Maranhão (3,9 pontos percentuais), Alagoas (2,9 p.p) e Rio Grande do Norte (2,7 p.p). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada hoje (15) pelo IBGE.

De acordo com a analista da pesquisa, Adriana Beringuy, é esperado haver no primeiro trimestre um aumento da desocupação, devido às dispensas dos trabalhadores temporários contratados no final do ano.

“A maior parte dos temporários dispensados no início do ano são jovens, o que faz com que a queda no nível de ocupação seja maior nesta faixa”, explica Adriana.