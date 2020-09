IBGE: Desemprego cai para 13,2% na terceira semana de agosto

A terceira semana de agosto representou um leve alívio no índices de desemprego no País. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira, 11, a taxa de desemprego caiu dos 13,6% registrados na semana anterior para 13,2% entre 16 e 22 de agosto.

Apesar da melhora no índice, a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, apontou que os indicadores de trabalho apresentam estabilidade geral. “Em termos de tendência, foi observada uma variação positiva na força de trabalho, que se deu em função do aumento no contingente da população ocupada”, afirmou. O total de pessoas ocupadas foi de 82,7 milhões de brasileiros, frente a 82,1 milhões na segunda semana do mês passado. A taxa de informalidade ficou em 33,4%, estável em relação à segunda semana do mês de agosto.

A população que não estava trabalhando nem procurava por trabalho ficou estável, em 75 milhões. Desses inativos, em torno de 26,9 milhões disseram que gostariam de trabalhar, mas cerca de 17,1 milhões alegaram que não procuraram trabalho por causa da pandemia ou por não encontrarem ocupação onde moravam.