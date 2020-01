IBGE: Desemprego cai

Equipe BR Político

O IBGE acaba de divulgar que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11% no trimestre encerrado em dezembro de 2019. Segundo os dados desta sexta-feira, 31, há 11,6 milhões de pessoas desempregadas no País. O dado é mais uma boa notícia para a retomada da recuperação econômica.

Foi a terceira queda seguida do indicador. Com isso, a taxa de desemprego segue no menor patamar desde o trimestre encerrado em março de 2016, quando foi de 10,9%. O resultado é uma boa notícia para o governo em meio à crise na Casa Civil.

Entre 2018 e 2019, a taxa média de desemprego no País caiu de 12,3% para 11,9%. O aumento de pessoas ocupadas foi observado em todas os setores, exceto na agricultura. Entretanto, apenas na construção o aumento de 3,8% foi estatisticamente significativo, com acréscimo de 254 mil postos de trabalho como pedreiros, marceneiros e pintores.

O IBGE mostra, ainda, redução de 3,6% na população desalentada (aquela que já desistiu de procurar emprego), com menos 174 mil pessoas nessa categoria, ainda chegando a 4,7 milhões.