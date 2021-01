IBGE: Desemprego fica em 14,1% no trimestre encerrado em novembro

A taxa de desemprego no Brasil foi de 14,1% no trimestre de setembro a novembro de 2020 e atingiu 14 milhões de pessoas. O índice é o mais alto para esse trimestre móvel desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 28, e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice ficou estável em relação ao trimestre de junho a agosto (14,4%) e cresceu 2,9 pontos porcentuais frente ao mesmo período de 2019 (11,2%).

Há pesquisa traz um bom sinam em relação ao mercado de trabalho: houve alta de 4,8% do número de ocupados no trimestre encerrado em novembro, chegando a 85,6 milhões. São 3,9 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho em relação ao trimestre anterior.

De acordo com a analista da pesquisa, Adriana Beringuy, o crescimento da ocupação é explicado pelo retorno das pessoas ao mercado de trabalho após a flexibilização das medidas adotadas para combate da pandemia de Covid-19 e pela sazonalidade de fim de ano especialmente no comércio.

“O crescimento da população ocupada é o maior de toda a série histórica. Isso mostra um avanço da ocupação após vários meses em que essa população esteve em queda. Essa expansão está ligada à volta das pessoas ao mercado que estavam fora por causa do isolamento social e ao aumento do processo de contratação do próprio período do ano, quando há uma tendência natural de crescimento da ocupação”, explica.

O aumento na ocupação atingiu nove dos dez grupos de atividades observados na pesquisa, mas foi mais intenso no Comércio: mais 854 mil pessoas passaram a trabalhar no setor no período analisado.