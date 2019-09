IBGE: Desemprego recua para 11,8% em julho

Equipe BR Político

A taxa de desocupação no Brasil recuou para 11,8% no trimestre encerrado em julho, de acordo com os dados da Pnad Contínua divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo IBGE. O número representa 12,6 milhões de pessoas em busca de trabalho.

O índice é inferior aos 12,5% do trimestre encerrado em abril deste ano e aos 12,3% registrados em julho de 2018. Já a população ocupada ficou em 93,6 milhões de pessoas e chegou ao maior número da série histórica, iniciada em 2012. A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.286,00 no último trimestre. O resultado representa queda de 0,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nas últimas 24 horas, foram dois indicativos dando breves sinais de melhora, o PIB e o desemprego. No entanto, os números tímidos ainda não permitem que o governo cante vitória sobre as variações, já que é preciso mais do que isso para a que a economia engate, de fato.

