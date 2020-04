IBGE: Desemprego sobe e atinge 12,9 milhões de brasileiros

A taxa de desemprego no Brasil avançou para 12,2% no primeiro trimestre, na comparação com os últimos três meses de 2019. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo IBGE, 12,9 milhões de pessoas estão desempregadas no País.

O índice representa uma alta de 1,3 pontos porcentuais (p.p.) na comparação com o trimestre passado e 1,2 milhão de novos desempregados.

“Esse crescimento da taxa de desocupação já era esperado. O primeiro trimestre de um ano não costuma sustentar as contratações feitas no último trimestre do ano anterior. Essa alta na taxa, porém, não foi a das mais elevadas. Em 2017, por exemplo, registramos 1,7 p.p.”, disse a analista da pesquisa, Adriana Beringuy.

Coronavírus

De acordo com a analista, a pesquisa não reflete as medidas de isolamento social decretadas como medida de combate à pandemia do novo coronavírus. Os dados são referentes ao desemprego do trimestre fechado em março.

“Grande parte do trimestre ainda está fora desse cenário. Não posso ponderar se o impacto da pandemia foi grande ou pequeno, até porque falamos de um trimestre com movimentos sazonais, mas de fato para algumas atividades ele foi mais intenso”, comentou.