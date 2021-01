IBGE: Em 7º alta consecutiva, indústria cresce 1,2% em novembro

Em novembro, a indústria brasileira cresceu 1,2% frente ao mês anterior e chegou à sétima alta consecutiva registrada em 2020. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta sexta-feira, 8, pelo IBGE, que mostra ainda que, em relação a novembro de 2019, a indústria avançou 2,8%.

Somado ao crescimento de maio (8,7%), junho (9,6%), julho (8,6%), agosto (3,4%), setembro (2,8%) e outubro (1,1%), o setor acumula alta de 40,7%, o que elimina a perda de 27,1% entre março e abril, meses em que houve isolamento social foi mais rigoroso e, por consequência, a indústria atingiu o nível mais baixo da série. Com isso, o setor está 2,6% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro.

Todas as grandes categorias apresentaram crescimento em relação ao mês anterior, com destaque para bens de capital (7,4%) e bens de consumo duráveis (6,2%), que tiveram as maiores taxas positivas.