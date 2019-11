IBGE: Expectativa de vida sobe para 76,3 anos

Equipe BR Político

O brasileiro está vivendo mais. De acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, 28, a expectativa de vida de quem nasce no País subiu para 76 anos, 3 meses e 19 dias em 2018. São 3 meses e 4 dias a mais que a projeção feita em 2017, o que corresponde a uma alta de 0,4%.

Desde 1940, já são 30,8 anos a mais que se espera que a população viva, de acordo com dados das Tábuas Completas de Mortalidade. Para as mulheres, espera-se maior longevidade: 79,9 anos. Já a expectativa de vida ao nascer para os homens ficou em 72,8 anos em 2018.

“Esse fenômeno pode ser explicado por causas externas, não naturais, que atingem com maior intensidade a população masculina”, explica o pesquisador do IBGE Marcio Minamiguchi, ressaltando que, em 1940, não havia essa discrepância evidente entre os sexos nos grupos mais jovens. “A partir de meados da década de 80 as mortes associadas às causas externas passaram a desempenhar um papel de destaque. É um fenômeno proveniente da urbanização e inclui homicídios, acidentes de trânsito e quedas acidentais, entre outros”, complementa.