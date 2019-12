IBGE indica recuperação do setor de serviços

Equipe BR Político

O volume de serviços prestados no Brasil teve alta de 0,8% de setembro para outubro, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quinta-feira, 12, pelo IBGE. Foi a maior alta para o mês desde 2012. Na comparação com outubro de 2018, a alta foi de 2,7%, já descontado o efeito da inflação. Foi o segundo mês com resultado positivo consecutivo: em setembro, o setor avançou 1,5% ante o mês anterior. Como informa o Estadão, a alta, que ficou acima de projeções, indica recuperação do setor.

Das cinco atividades de serviços avaliadas na pesquisa, quatro registraram crescimento. O setor que mais cresceu no período foi o de serviços de informação e comunicação, que registrou alta de 1,8%. O setor de serviços de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio cresceu 1,1%, e os serviços prestados às famílias cresceram 1,5%. No acumulado do ano – e também no acumulado dos últimos 12 meses – o volume de serviços prestados cresceu 0,8%.

Das 27 unidades da federação, 22 registraram alta no setor, na comparação com o mês de setembro. O Estado que mais se destacou foi o Rio de Janeiro, onde o volume de serviços prestados cresceu 2% no período. Já os Estados onde o setor apresentou resultados negativos foram Roraima (-7,9%), Acre (-4,5%) e Tocantins (-1,9%). Como você já leu aqui no BRP, em outubro, a produção industrial do País também cresceu 0,8%, o melhor resultado para outubro desde 2015.