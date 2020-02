IBGE: Inflação de janeiro desacelera

Equipe BR Político

Puxada pelo recuo no preço da carne, a inflação de janeiro fechou o primeiro mês do ano com uma desaceleração de 0,21%, depois de ficar em 1,15% em dezembro, de acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo IBGE na manhã desta sexta-feira, 7. Em janeiro de 2019, o índice fechou em 0,32%.

Após a alta de 18,06% em dezembro, os preços das carnes recuaram 4,03% em janeiro, contribuindo com o maior impacto negativo sobre o índice do mês. Segundo o IBGE, esse foi o menor resultado para um mês de janeiro desde o início do Plano Real, em julho de 1994.

“Tivemos uma alta muito grande no preço das carnes nos últimos meses do ano passado, devido às exportações para a China e à alta do dólar, que restringiram a oferta no mercado interno. Agora, percebemos um recuo natural dos preços, na medida em que a produção vai se restabelecendo para atender ao mercado interno”, afirma o gerente do IPCA do IBGE, Pedro Kislanov.