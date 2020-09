IBGE: Produção industrial cresce 8% em julho

A produção industrial brasileira subiu 8,0% em julho ante junho deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse é o terceiro mês seguido de alta. No entanto, na comparação com julho de 2019, a produção industrial teve redução de 3%. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa ficou em – 5,7%, o recuo mais elevado desde dezembro de 2016 (-6,4%).

A boa notícia é que pela primeira vez na série histórica iniciada em 2002, 25 dos 26 setores apresentaram taxa positiva. O resultado, contudo, não resolve a perda acumulada de 27% entre março e abril, quando refletiu os efeitos do auge do isolamento social por conta da pandemia da covid-19.

A indústria brasileira apresenta queda de 9,6% nos sete primeiros meses de 2020. De acordo com o gerente da pesquisa, André Macedo, esse índice e o patamar abaixo do ano passado mostram que ainda há espaço para recuperação. “Observa-se uma volta à produção desde maio, e é um crescimento importante, mas que ainda não recupera as perdas do período mais forte de isolamento”, assinala.

O setor da metalurgia foi destaque, com crescimento de 18,7%, seguido pelas indústrias extrativas (6,7%) e de máquinas e equipamentos (14,2%). O único resultado negativo veio de impressão e reprodução de gravações, com queda de 40,6%.