IBGE: Produção industrial sobe 7% em maio

A produção industrial brasileira subiu 7% em maio em comparação com abril. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado positivo interrompe a sequência de dois meses consecutivos de fortes quedas: – 9,2% em março e – 18,8% em abril. O último resultado foi a maior queda em 18 anos.

Em relação a maio de 2019, a produção caiu 21,9%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de uma queda de 28,9% a 17,1%, com mediana negativa de 22,2%. A indústria acumula queda de 11,2% no ano de 2020. Em 12 meses, a produção acumula baixa de 5,4%.