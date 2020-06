IBGE registra 1,4 milhões de desempregados entre maio e junho

O IBGE divulgou nesta sexta-feira, 26, dados do desemprego no Brasil. Entre maio e junho são 1,4 milhões de novos desempregados. O levantamento foi feito entre os dias 31 de maio e 6 e junho e registrou que o País tem hoje 11,2 milhões de desempregados. Os dados são do Pnad Covid 19, colhidos com apoio do Ministério da Saúde. O levantamento e feito para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho, mas não é tão precisa quanto o Pnad Contínua, que traz os dados oficiais do emprego no Brasil.