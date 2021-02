IBGE: Serviços têm queda de 7,8% em 2020

O setor de serviços encerrou o ano de 2020 em queda recorde de 7,8%, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 11, pelo IBGE. O setor foi o mais afetado pelas medidas de distanciamento social adotadas no enfrentamento à pandemia da covid-19.

Em dezembro, a atividade do setor ficou estável, com recuo de 0,2% frente a novembro, interrompendo seis meses consecutivos de alta. Apesar do ganho acumulado de 18,9% nesse período, o volume de serviços ainda se encontra 3,8% abaixo do patamar de fevereiro, quando as medidas de isolamento social para controle da covid-19 ainda não haviam sido decretadas.

“Em termos de atividades, houve uma disseminação de taxas negativas, com quatro dos cinco setores mostrando recuo frente ao ano de 2019. O principal impacto veio dos serviços prestados às famílias, que foi pressionado pela queda na receita dos restaurantes, hotéis, serviços de bufê e produção e promoção de eventos esportivos e atividades de ensino ligadas a cursos profissionalizantes, técnicos e autoescolas, por exemplo”, diz o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Entre os serviços mais afetados estão os prestados às famílias (-35,6%), os profissionais, administrativos e complementares (-11,4%) e os transportes (-7,7%), que tiveram quedas recorde no período, informou o IBGE.