IBGE: Setor de serviços cresce 1% em 2019

Equipe BR Político

Apesar da queda de 0,4% em dezembro em relação ao mês anterior, o setor de serviços encerrou o ano de 2019 com crescimento de 1%, informou o IBGE nesta quinta-feira, 13. O crescimento foi puxado principalmente pelo setor de informação e comunicação, que acumulou alta de 3,3% no ano. A notícia positiva se soma a outros bons indicadores neste início de ano: desaceleração da inflação e crescimento no varejo.

Entre as atividades de informação e comunicação, a que mais influenciou o resultado positivo do ano foi o de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Essa foi a primeira alta do volume de serviços no País em cinco anos: 2015 (-3,6%), 2016 (-5,0%), 2017 (-2,8%) e 2018 (0%).

“Em 2018 nós tivemos uma estabilidade e agora temos uma volta ao campo positivo, lembrando que entre 2015 e 2017 tivemos uma perda acumulada de 11%, então essa alta é importante, mas ainda está longe de alcançar o melhor resultado no setor de serviços”, avalia o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.