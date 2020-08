IBGE: Setor de serviços cresce 5% em junho

Após quatro meses de queda, o volume de serviços no País cresceu 5% em junho na comparação com maio. Na sequência negativa, o setor havia acumulado uma perda de 19,5%, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo IBGE.

No entanto, mesmo com o resultado positivo de junho, o volume de serviços ficou 14,5% abaixo do patamar registrado em fevereiro, último mês antes da implementação das medidas de isolamento social para controle da pandemia do novo coronavírus no País.

Na comparação com junho de 2019, a queda é de 12,1%.

Entre os 166 serviços investigados pela pesquisa, o segmento de restaurantes foi um dos que mais influenciaram o índice. “Com as medidas de isolamento, muitos restaurantes estavam fechados, ainda que alguns estivessem funcionando por delivery. Com a flexibilização, ou seja, com o aumento do fluxo de pessoas nas cidades brasileiras, eles começaram a abrir e a receita do segmento voltou a crescer, impactando o volume de serviços de junho”, explica o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.