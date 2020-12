IBGE: Setor de serviços tem alta, mas não recupera perdas da pandemia

O setor de serviços cresceu 1,7% em outubro, na comparação com setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo IBGE. Esse foi o quinto resultado positivo consecutivo, acumulando ganho de 15,8% nesse período. O resultado, no entanto, ainda é insuficiente para compensar as perdas da pandemia (19,8% entre fevereiro e maio).

O setor acumula queda de 6,8% em 12 meses, a maior retração desde o início da série histórica, em dezembro de 2012.

Em relação a outubro de 2019, o setor recuou 7,4%, registrando a oitava taxa negativa seguida nessa comparação. No ano, a queda foi de 8,7%.

Das três grandes áreas da economia, que inclui serviços, indústria e comércio, a primeira é a única que ainda não retornou ao nível pré-pandemia.