IBGE: SP foi responsável por 10,2% do PIB brasileiro em 2018

Em 2018, o município de São Paulo foi responsável por 10,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Dados divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a riqueza do País segue concentrada em poucos municípios.

De acordo com os dados, oito municípios, que somam 14,7% da população, detinham cerca de 25% da riqueza produzida pela economia brasileira.

Depois da capital paulista, os maiores geradores de riqueza em 2018 foram: Rio de Janeiro (5,2%), Brasília (3,6%), Belo Horizonte (1,3%), Curitiba (1,2%), Manaus (1,1%), Porto Alegre (1,1%) e Osasco/SP (1,1%).

“É um indicador de concentração bem evidente. Apesar dessa concentração bem evidente, em relação a 2002, existe tendência de desconcentração”, disse Luiz Antonio de Sá, analista do IBGE.

No ano de 2018, quando somados os 25 municípios brasileiros mais ricos, chegava-se a mais de um terço do PIB brasileiro, 36,3%. Os 71 maiores municípios alcançavam praticamente metade do PIB nacional, mas abrigavam pouco mais que um terço da população.

Por outro lado, os 1.346 municípios mais pobres responderam por apenas 1,0% do PIB nacional e 3,1% da população do país.