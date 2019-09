IBGE: Taxa de desocupação recua 0,7%

Equipe BR Político

A taxa de desocupação caiu 0,7% no Brasil no segundo trimestre de 2019, em relação aos primeiros três meses do ano, segundo a Pnad Contínua divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira, 15. Nos últimos três meses, a taxa geral ficou em de 12%. Com relação ao mesmo trimestre de 2018, a diminuição foi de 0,4 pontos percentuais.

De acordo com o IBGE, 10 dos 27 Estados tiveram recuo no número de desempregados, sendo que as maiores taxas de desocupação foram observadas na Bahia (17,3%), Amapá (16,9%) e Pernambuco (16%). Os Estados com os menores números foram Santa Catarina (6%), Rondônia (6,7%) e Rio Grande do Sul (8,2%).