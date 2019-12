IBGE vai revisar resultado do PIB do 3º trimestre

Equipe BR Político

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirmou na quarta, 4, que fará uma revisão nos resultados do PIB do terceiro trimestre em razão de modificações nos dados das exportações de bens de setembro feitas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). A explicação do IBGE foi dada após o jornal britânico Financial Times colocar em xeque a divulgação dos dados do governo. Sob o título “Falha nos dados econômicos brasileiros desperta preocupações entre analistas”, o texto questionava a confiabilidade das estatísticas em decorrência das recentes revisões feitas pelo Ministério da Economia sobre os dados das exportações – que poderiam levar a uma revisão também do resultado do PIB.

“Nos sistemas estatísticos em todo o mundo a revisão de dados faz parte do processo. Revisões do trimestre anterior estão previstas na metodologia das Contas Trimestrais, como citado a seguir: “Caso tenha ocorrido mudanças relevantes, as Contas Trimestrais do trimestre imediatamente anterior podem ser revistas em divulgação posterior, com a substituição de projeções anteriores pelos dados realizados e a introdução de alguma revisão de dados fornecidos pelas pesquisas conjunturais do IBGE ou de outros órgãos.” – Série de Relatórios Metodológicos, volume 28, Contas Nacionais Trimestrais, ano de referência 2010, 3º edição. Ainda não houve a incorporação da revisão das exportações, uma vez que essa foi publicada na véspera da divulgação dos resultados das contas nacionais trimestrais do terceiro trimestre”, diz nota do instituto. Os novos dados serão divulgados com os resultados do quarto trimestre de 2019, que ocorrerá no dia 4 março de 2020.