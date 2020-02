IBGE: Varejo cresce 1,8% em 2019

Equipe BR Político

As vendas no varejo cresceram 1,8% em 2019, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 12. Essa é a terceira alta anual consecutiva. Mesmo após a melhora nos últimos três anos, o setor ainda não conseguiu recuperar as perdas de 2015 e 2016, segundo a gerente da pesquisa, Isabella Nunes. Nos dois anos de crise o setor acumulou uma perda de 10,2%. Nos três anos seguintes, o ganho acumulado chegou a 6,3%.

Em dezembro, o comércio varejista teve uma retração de 0,1%, na comparação com novembro do ano passado, interrompendo sete meses seguidos de avanço nas vendas. Na comparação com dezembro de 2018, houve avanço de 2,6% nas vendas, de acordo com o instituto.

O comércio brasileiro fechou o ano passado 3,7% abaixo de seu pico mais alto, alcançado em outubro de 2014. O patamar é equivalente ao registrado em abril de 2015, quando ainda estava no início a trajetória de queda das vendas, que atingiu o ponto mais baixo em dezembro de 2016, ficando 13,4% abaixo do pico.

“A presença de recurso livre adicional devido à liberação dos saques nas contas do FGTS a partir do mês de setembro e a melhoria na concessão de crédito à pessoa física são alguns fatores que podem ter influenciado esse resultado no segundo semestre. O comércio ainda não se recuperou totalmente da crise de 2015 e 2016, mas está em seu momento mais elevado desde outubro de 2014”, explica Isabella.