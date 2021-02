Varejo fecha dezembro com queda de 6,1%, aponta IBGE

Em queda histórica, o volume de vendas do comércio despencou 6,1% em dezembro na comparação com novembro, quando variou -0,1%. É a queda mais intensa para um mês de dezembro de toda a série histórica, iniciada em 2000. As informações são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira, 10, pelo IBGE.

Apesar dos resultados negativos nos últimos dois meses do ano, o acumulado de 2020 fechou com alta de 1,2%. Com o recuo de dezembro, as vendas do varejo se igualaram ao patamar de fevereiro, período pré-pandemia.

Na comparação com o mesmo período de 2019, houve uma alta de 1,2%, sexta taxa positiva consecutiva neste tipo de comparação.

O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, destaca o impacto da pandemia na trajetória da pesquisa ao longo do ano passado. “Os resultados da pesquisa costumam ter variações menores, mas com a pandemia, houve uma mudança deste cenário, já que tivemos dois meses (março e abril) de quedas muito grandes”, afirma. “A queda em dezembro é um reposicionamento natural, já que o patamar estava muito alto com os resultados de outubro e novembro”, completa.