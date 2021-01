IBGE: Varejo fica estável em novembro e interrompe sequência de altas

Em novembro, as vendas no varejo ficaram estáveis no País, interrompendo assim, seis meses consecutivos de crescimento no setor com ganhos acumulados de 32,2%. Apesar da desaceleração, o setor se encontra 7,3% acima do patamar pré-pandemia, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo IBGE.

Na passagem de outubro para novembro, houve variação de -0,1%. Na comparação com o ano anterior, também houve perda de ritmo, com o varejo crescendo 3,4% em novembro de 2020, menos que a alta de 8,4% em outubro.

A queda no consumo de alimentos foi a principal responsável por frear a sequência de altas do setor.

Das oito atividades pesquisadas, cinco cresceram na comparação com o mês anterior, porém, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que têm peso de cerca de 45% no índice geral, apresentaram retração.