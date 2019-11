Ibope: 43% rejeitam PT e 50% rejeitam PSL

Equipe BR Político

Uma pesquisa do Ibope, realizada entre 18 e 22 de outubro deste ano, registrou que 43% dos entrevistados não votariam no PT, enquanto 50% não votariam “de jeito nenhum” no PSL – sigla a qual pertence, atualmente, o presidente Jair Bolsonaro. Como já era previsto, a rejeição ao PT é menor no Nordeste, onde 28% não votariam no PT, ante os 43% que rejeitam a sigla a nível nacional. Na região, a rejeição ao PSL também é maior, chegando a 62%. Como você já leu aqui no BRP, Bolsonaro está articulando sua saída do PSL para criar o seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil.

De acordo com a revista Piauí, a diferença de sete pontos percentuais entre as duas siglas representam 10 milhões de eleitores. Na última pesquisa do instituto, realizada em setembro a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostrou que a desaprovação do governo Bolsonaro atingia metade da população.