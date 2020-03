Ibope: Bolsonaro é desaprovado por 48% dos paulistanos

Vitorioso na eleição de 2018 com voto de 6 em cada 10 eleitores da cidade de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro anda com popularidade baixa na Capital. Sua administração é considerada ruim ou péssima por 48% dos moradores da cidade, segundo sondagem do Ibope resultante de parceria entre o instituto de pesquisas, o Estadão e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Os que consideram a gestão ótima ou boa são 25%, e os que optam pelo conceito regular são 26%. A desaprovação ao presidente não apenas é alta, mas também extremada: 40% dos paulistanos consideram a gestão péssima, e apenas 8% a veem como ruim. Ou seja, no universo dos eleitores insatisfeitos, oito em cada dez dão ao governo a pior avaliação possível. Ontem, ao ser questionado sobre a queda de apoio a seu governo diante de panelaços, o presidente afirmou não acreditar em pesquisas.

A desaprovação ao governador João Doria (PSDB-SP) está em nível similar à de Bolsonaro na capital (44%, em empate técnico com os 48% do governo federal). A diferença é que, no caso do governador, as opiniões não estão tão concentradas no quesito “péssimo” (29%), embora essa avaliação ainda fique à frente da opção “ruim” (17%).

O Ibope ouviu 1.001 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 19 de março. O nível de confiança utilizado é de 95% – ou seja, há 95% de chances de os resultados ficarem dentro da margem de erro, que é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Associação Comercial de São Paulo.