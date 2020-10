Ibope: Capitão Wagner lidera com vantagem menor em Fortaleza

Os candidatos de esquerda Luizianne Lins (PT) e José Sarto (PDT) cresceram em Fortaleza, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, 14, mas o candidato bolsonarista Capitão Wagner (Pros) permanece na liderança da disputa da capital cearense. Wagner tem 28% das intenções de voto desta última pesquisa, seguido pela candidata petista, que tem 23% e por José Sarto (PDT), com 16%.

Nesta segunda-feira, 12, em levantamento do Paraná Pesquisas, Capitão Wagner liderava com 35%, seguido por Luizianne Lins com 14,9% e José Sarto, com 10,1%. A pesquisa divulgada hoje é a primeira realizada pelo Ibope na cidade. Apesar do resultado melhor, a candidata petista é que tem a maior rejeição do eleitorado, de 36%, tecnicamente empatada com o candidato do Pros, que tem 33% da rejeição.

Sarto é o terceiro mais rejeitado, com 17%, seguido de Férrer, com 15%, Roseno, com 13%, Heitor Freire, com 11%, Anízio Melo, com 10%, José Loureto, com 10% e Studart, Colares e Braga, que têm 9% de rejeição cada.