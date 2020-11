Ibope: Covas tem 38% dos votos válidos; Boulos, 16%; Russomanno e França, 13% cada

Ainda sem adversário definido, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), tem vaga garantida no segundo turno das eleições municipais. Pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 14, mostra o tucano com 38% das intenções de votos válidos (sem brancos e nulos). Ele é seguido por Guilherme Boulos (PSOL), com 16%, Celso Russomanno (Republicanos), com 13%, e Márcio França (PSB), com 13%.

Como a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, há um triplo empate técnico na segunda posição.

Nas simulações de segundo turno, Bruno Covas venceria todos os possíveis adversários. Em um confronto direto contra Boulos, o tucano teria 27 pontos porcentuais de vantagem (53% a 26%). Contra Russomanno e França, o placar seria de 56% a 23% e de 46% a 34%, respectivamente.

Na sequência, o pleito está assim: Arthur do Val – Mamãe Falei (Patriota) tem 7%; Jilmar Tatto (PT) soma 6%; Joice Hasselmann (PSL) aparece com 3%; Andrea Matarazzo (PSD) tem 2%; Marina Helou (Rede) aparece com 1%, mesmo porcentual de Levy Fidelix (PRTB). Antônio Carlos (PCO), Orlando Silva (PCdoB) e Vera Lúcia (PSTU) tiveram menos de 1%.

Sob encomenda da TV Globo e do Estadão, o Ibope ouviu 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 12 e 14 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%, e margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação SP-09660/2020.