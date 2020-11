Ibope: Covas tem 57% dos votos válidos contra 43% de Boulos

Pesquisa Ibope divulgada na noite desta quarta-feira, 25, mostrou Bruno Covas (PSDB) com 57% das intenções de voto válidos, desconsiderando brancos e nulos. Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 43%, de acordo com o instituto. Considerando os 4% de indecisos e os 12% que afirmam que votarão branco ou nulo, o tucano tem 48% do eleitorado ante 37% do psolista.

Em relação a última pesquisa, os candidatos apenas oscilaram dentro da margem de erro. Covas tinha 47% e Boulos aparecia com 35%. Considerando os votos válidos, a diferença entre os dois passou de 16 para 14 pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de novembro, com 1.001 eleitores de forma presencial. O nível de confiança utilizado é de 95% com margem de erro de três pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo SP‐09681/2020.