Ibope: Em Boa Vista, Arthur Henrique e Ottaci estão empatados

Os candidatos Ottaci Nascimento (Solidariedade) e Arthur Henrique (MDB) estão empatados na disputa pela prefeitura de Boa Vista, com 28% das intenções de votos cada um, aponta pesquisa Ibope divulgada na terça-feira, 10. A deputada Shéridan (PSDB) aparece na terceira posição, com 10%.

Na sequência, a disputa tem: Linoberg (Rede) e Nicoletti (PSL), com 7% cada; Luciano Castro (PL) e Gerlane (PP), com 3% cada; PR Isamar (Podemos), com 1%. Fabio Almeida (PSOL), Shaolyn Gomes (PMN) e Wilson Précoma (PCO) não pontuara. Brancos e nulos somaram 4%. Aqueles que não sabem ou não responderam, 8%.

o Ibope ouviu 504 eleitores de Boa Vista entre os dias 8 e 9 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação RR-07759/2020.