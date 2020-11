Ibope em Fortaleza: Sarto tem 32% e Capitão Wagner, 30% dos votos válidos

Um dia antes do primeiro turno das eleições municipais, o candidato do PDT à prefeitura de Fortaleza, Sarto, está numericamente à frente de seu principal adversário na disputa, Capitão Wagner (Pros). De acordo com pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 14, o pedetista tem 32% das intenções de votos válidos contra 30% do candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pela margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, no entanto, eles estão tecnicamente empatados. A candidata do PT, Luizianne Lins, soma 20% e está na terceira posição.

Na sequência, há um bloco embolado de candidatos que têm apenas um dígito. Heitor Férrer (SD) soma 6%; Heitor Freire (PSL) tem 4%; Célio Studart (PV) e

Renato Roseno (PSOL) têm 3% cada um; e José Loureto (PCO) soma 1%. Anízio Melo (PCdoB), Samuel Braga (Patriota) e Paula Colares (UP) não pontuaram.

Rejeição

O Ibope também mediu o índice de rejeição dos candidatos. Quando perguntados em quem não votariam de jeito nenhum, 39% dos entrevistados indicaram a deputada Luizianne Lins (PT). Na segunda posição aparece Capitão Wagner, com 37% de rejeição, ​Sarto ficou em terceiro lugar, com 19%.

O Ibope ouviu 805 eleitores de Fortaleza entre os dias 12 e 13 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação CE-07648/2020.