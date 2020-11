Ibope em Goiânia: Maguito tem 33% e Vanderlan 26%

O ex-governador de Goiás Maguito Vilela (MDB) está numericamente à frente na corrida pela prefeitura de Goiânia, mas empatado tecnicamente com Vanderlan Cardoso (PSD). De acordo com pesquisa Ibope divulgada na quinta-feira, 5, eles têm 33% e 26% das intenções de voto, respectivamente. Com a margem de erro, que é de quatro pontos porcentuais, eles dividem a liderança. Na terceira posição, quem aparece é a Delegada Adriana Accorsi (PT), com 14%.

Na última semana, Vilela foi transferido para a UTI para tratar uma inflamação nos pulmões em decorrência da covid-19. Ontem, o médico Marcelo Rabahi anunciou nas redes sociais melhora no estado de saúde do candidato.

Na sequência, Elias Vaz (PSB) tem 4% das intenções de voto. Alysson Lima (Solidariedade), Major Araújo (PSL), Dra. Cristiana Lopes (PL) e Gustavo Gayer (DC) têm 3% cada um. Já a candidata Manu Jacob (Psol) foi citada por 1% dos entrevistados. Virmondes Cruvinel (Cidadania), Samuel Almeida (Pros), Fábio Junior (UP), Cristiano Cunha (PV) e Talles Barreto (PSDB) não pontuaram no levantamento.

Brancos e nulos somam 6%. Já 3% preferiram não responder ou disseram não saber em quem votariam.

O Ibope ouviu 602 eleitores de Goiânia entre os dias 3 a 5 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação GO-06519/2020.