Ibope em Goiânia: Mesmo internado, Maguito lidera com 63% dos votos válidos

Mesmo internado no hospital para tratamento da covid-19, o candidato Maguito Vilela (MDB) lidera a corrida em segundo turno pela prefeitura de Goiânia. Pesquisa Ibope divulgada na noite de terça-feira, 25, mostra o ex-governador com 63% dos votos válidos, método utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial, contra 37% de Vanderlan (PSD). A margem de erro do levantamento é de 4 pontos porcentuais.

Maguito, que tem 71 anos, está internado desde 27 de outubro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ontem, o candidato foi submetido a uma traqueostomia, em função do longo período em que ele está intubado. O procedimento ocorreu sem intercorrências, segundo boletim médico do hospital.

O Ibope ouviu 602 eleitores em Goiânia entre os dias 22 e 24 de novembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no TSE sob a identificação GO-02435/2020.