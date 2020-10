Ibope em João Pessoa: Cícero Lucena lidera com 21%

O ex-senador Cícero Lucena (PP) aparece numericamente na liderança da disputa pela Prefeitura de João Pessoa (PB). Ele tem 21% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na quinta-feira, 22. Com a margem de erro, que é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos, ele está empatado com o candidato do MDB, Nilvan Ferreira, que obteve 15%.

Na sequência aparecem Ricardo Coutinho (PSB) e Wallber Virgolino (Patriota), com 10% cada. Empatados com 9% cada estão Ruy Carneiro (PSDB) e Edilma Freire (PV). Na sequência, quem aparece é João Almeida (Solidariedade), com 3%; Raoni (DEM); com 1%; e Anísio Maia (PT), com 1%. Ítalo Guedes (Psol) e Rama Dantas (PSTU) tiveram menos de 1%. Rafael Freire (UP), Camilo Duarte (PCO) e Carlos Monteiro (Rede) não foram citados pelos eleitores consultados pelo Ibope.

Brancos e nulos somaram 13% e quem não respondeu, 7%.

Rejeição

Ricardo Coutinho é o candidato mais rejeitado no último levantamento, com 53% dos entrevistados respondendo que não votariam no representante do PSB. Depois dele, aparecem Cícero Lucena (30%), Ruy Carneiro (17%) e Nilvan Ferreira (17%).

O Ibope ouviu 602 eleitores em João Pessoa, entre 20 e 22 de outubro. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob a identificação PB-08581/2020.