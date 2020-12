Ibope em Macapá: Dr. Furlan tem 54% dos votos válidos; Josiel, 46%

A três dias da realização do segundo turno em Macapá, pesquisa Ibope divulgada na noite de quinta-feira, 17, indica a liderança do candidato do Cidadania, Dr. Furlna, que aparece com 54% dos votos válidos. Seu adversário, Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tem 46%.

O porcentual de votos válidos, método usado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgação final do resultado, excluí os votos brancos, nulos e indecisos.

O pleito em segundo turno ocorre no próximo domingo, 20. A capital amapaense teve as eleições adiadas por conta do apagão que atingiu a maioria das cidades do Estado em novembro.

O Ibope ouviu 602 eleitores de Macapá entre 15 e 17 de dezembro. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo AP-06222/2020.