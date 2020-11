Ibope em Manaus: Amazonino tem 24% e David Almeida, 18%

Os candidatos Amazonino Mendes (Podemos) e Davi Almeida (Avante) estão tecnicamente empatados na liderança da corrida eleitoral pela prefeitura de Manaus. De acordo com o Ibope, o primeiro está numericamente à frente, com os mesmos 24% de intenção de votos apresentados no último levantamento, divulgado em 28 de outubro. No período, o candidato do Avante subiu dois pontos porcentuais e alcançou 18%. A margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na sequência, Ricardo Nicolau (PSD) tem 14% e Zé Ricardo (PT), 9%. Capitão Alberto Neto (Republicanos) e Coronel Menezes (Patriota) têm 8% cada um. Chico Preto (DC) e Romero Reis (Novo) têm 2% cada. Marcelo Amil (PCdoB) soma 1% e Gilberto Vasconcelos (PSTU) não pontuou.

Brancos e nulos somaram 5%. Outros 5% preferiram não responder ou disseram não saber em quem votariam.

O Ibope ouviu 504 eleitores de Manaus, entre os dias 9 e 10 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação AM-04545/2020.